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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Торино
СПАЛ - Торино: обзор матча 03 февраля 2019
СПАЛ
03.02.2019, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 0
Завершен
Торино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Торино
Желтая карточка
Я. Куртич
90'
+4
Желтая карточка
М. Фарес
90'
+2
Желтая карточка
Фелипе
84'
67'
Желтая карточка
С. Дзадза
65'
Вторая желтая
Н. Н'Кулу
61'
Желтая карточка
А. Белотти
Желтая карточка
Т. Сионек
35'
33'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
Желтая карточка
С. Миссироли
6'
2'
Желтая карточка
К. Ансальди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
2
Эмилиано Вивиано
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
СПАЛ
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Торино
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
14
Эрик Феригра
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
4-3-3
2
Вивиано
33
Бонифази
27
Фелипе
15
Сионек
29
Лаццари
6
Миссироли
10
Валоти
27
Куртич
7
Антенуччи
93
Фарес
9
Палоски
3-2-2-2
46
Сиригу
24
Моретти
63
Н'Кулу
4
Иццо
29
Де Сильвестри
14
Ансальди
8
Ринкон
23
Лукич
11
Дзадза
11
Белотти
Остались в запасе
СПАЛ
Торино
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
7
Винченцо Миллико
ЦФ
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
14
Эрик Феригра
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
14
Эрик Феригра
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча СПАЛ - Торино
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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