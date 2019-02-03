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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Болонья
Интер - Болонья: обзор матча 03 февраля 2019
Интер
03.02.2019, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 1
Завершен
Болонья
33'
Ф. Сантандер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Болонья
65'
Желтая карточка
Данило
Желтая карточка
М. Весино
44'
41'
Желтая карточка
И. Мбайе
33'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Сантандер
Пас отдал
Э. Пульгар
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ханданович
29
Дальберт
37
Шкриньяр
6
де Врей
21
Соареш
77
Брозович
44
Наингголан
15
Весино
87
Кандрева
5
Перишич
9
Икарди
4-1-2-3
1
Скорупски
15
Мбайе
13
Лянко
5
Данило
35
Дийкс
5
Пульгар
21
Сориано
15
Поли
9
Сантандер
7
Орсолини
8
Паласио
Остались в запасе
Интер
Болонья
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Интер - Болонья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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