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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Монпелье
Ним - Монпелье: обзор матча 03 февраля 2019
Ним
03.02.2019, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 1
Завершен
Монпелье
2'
Л. Ландре
73'
А. Делор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Монпелье
Желтая карточка
А. Бриансон
77'
73'
ГОЛ! 1:1!
А. Делор
Пас отдал
Г. Лаборд
Желтая карточка
Р. Алиуи
68'
45'
Желтая карточка
Ф. Мойе
ГОЛ! 1:0!
Л. Ландре
Пас отдал
Т. Саванье
2'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
20
Рено Рипар
ПВ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
43
Матиас Суарес
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
6
Эйе Скири
ОП
91
Флоран Мойе
АП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
21
Фетхи Харек
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
14
Антонен Бобишон
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
4-3-2-1
13
Бернардони
27
Мауасса
23
Бриансон
4
Ландре
22
Алакуш
4
Ферри
25
Валь
10
Саванье
9
Тиуб
20
Рипар
7
Алиуи
4-3-1-2
23
Леком
3
Конгре
4
Хилтон
3
Мендеш
43
Суарес
6
Ласн
6
Ле Таллек
6
Скири
91
Мойе
9
Лаборд
9
Делор
Остались в запасе
Ним
Монпелье
99
Денис Буанга
ЛВ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
1
Баптист Валетт
ВР
21
Фетхи Харек
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
23
Михайло Ристич
ЛЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
99
Денис Буанга
ЛВ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
1
Баптист Валетт
ВР
21
Фетхи Харек
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Остались в запасе
23
Михайло Ристич
ЛЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Статистика матча Ним - Монпелье
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Стадион:
Стад де Костьере
Новости команд
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