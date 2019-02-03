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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Алавес
Реал - Алавес: обзор матча 03 февраля 2019
Реал
03.02.2019, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 22 тур
3 : 0
Завершен
Алавес
30'
К. Бензема
80'
Винисиус
90+1'
М. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Алавес
ГОЛ! 3:0!
М. Диас
Пас отдал
А. Одриосола
90'
+1
Замена
Иско
️️️️
Винисиус
87'
81'
Замена
А. Санчес
️️️️
М. Гарсия
81'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Х. Кальери
ГОЛ! 2:0!
Винисиус
Пас отдал
М. Асенсио
80'
Замена
М. Диас
️️️️
К. Бензема
75'
74'
Желтая карточка
М. Вакасо
67'
Замена
Д. Ролан
️️️️
Бурги
Замена
М. Асенсио
️️️️
Г. Бэйл
63'
54'
Желтая карточка
Бурги
32'
Желтая карточка
В. Лагвардия
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
С. Регилон
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Алавес
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
27
Антонио Перера
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
3
Регилон
6
Начо
93
Рамос
20
Одриосола
5
Каземиро
14
Модрич
25
Себальос
7
Винисиус
18
Бэйл
9
Бензема
4-3-2-1
1
Пачеко
3
Марипан
2
Вигарай
5
Лагвардия
5
Дуарте
22
Вакасо
17
Пина
19
Гарсия
24
Джони
18
Бурги
9
Кальери
18
Бэйл
10
Асенсио
10
Асенсио
18
Бэйл
7
Винисиус
22
Иско
22
Иско
7
Винисиус
9
Бензема
9
Диас
9
Диас
9
Бензема
19
Гарсия
11
Санчес
11
Санчес
19
Гарсия
9
Кальери
11
Гуидетти
11
Гуидетти
9
Кальери
18
Бурги
4
Ролан
4
Ролан
18
Бурги
Остались в запасе
Реал
Алавес
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
3
Адриан Марин
ЛЗ
27
Антонио Перера
ЦП
23
Химо Наварро
ПЗ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
27
Антонио Перера
ЦП
23
Химо Наварро
ПЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Реал - Алавес
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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