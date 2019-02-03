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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Сассуоло
Дженоа - Сассуоло: обзор матча 03 февраля 2019
Дженоа
03.02.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Сассуоло
41'
А. Санабрия
28'
Ф. Джуричич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Сассуоло
88'
Желтая карточка
Рожерио
64'
Желтая карточка
М. Бурабиа
Желтая карточка
К. Ромеро
54'
44'
Желтая карточка
А. Дункан
ГОЛ! 1:1!
А. Санабрия
Пас отдал
К. Куаме
41'
28'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Джуричич
Пас отдал
М. Локателли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
11
Даниэль Бесса
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Дженоа
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
21
Горан Пандев
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
13
Жереми Бога
ЛВ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-1-2-3
13
Раду
87
Жуканович
4
Бираски
21
Ромеро
4
Кришито
16
Радованович
11
Бесса
21
Лерагер
19
Санабрия
8
Куаме
88
Лазович
4-1-2-2-1
47
Консильи
14
Лирола
96
Маньяни
13
Рожерио
13
Пелузо
5
Локателли
8
Сенси
32
Дункан
94
Берарди
31
Джуричич
15
Бабакар
Остались в запасе
Дженоа
Сассуоло
13
Педру Перейра
ПВ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Дженоа - Сассуоло
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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