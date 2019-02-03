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АПЛ 2026/2027
Лестер - Манчестер Юнайтед
Лестер - Манчестер Юнайтед: обзор матча 03 февраля 2019
Лестер
03.02.2019, воскресенье, 17:05
Англия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
9'
М. Рэшфорд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Манчестер Юнайтед
90'
+3
Желтая карточка
А. Марсьяль
Желтая карточка
О. Ндиди
90'
+3
90'
Замена
Ф. Джонс
️️️️
Д. Лингард
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Н. Менди
84'
Желтая карточка
Р. Геззаль
82'
80'
Желтая карточка
Л. Шоу
78'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
М. Рэшфорд
Замена
С. Оказаки
️️️️
Д. Грей
74'
67'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
А. Санчес
Замена
Р. Геззаль
️️️️
Д. Мэддисон
62'
Желтая карточка
Н. Менди
45'
42'
Желтая карточка
Н. Матич
Желтая карточка
Д. Варди
32'
20'
Желтая карточка
Д. Лингард
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
П. Погба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
4
Онини Ндиди
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Шмейхель
33
Чилвел
5
Магуайр
35
Эванс
21
Перейра
4
Ндиди
11
Барнс
6
Менди
10
Грей
10
Мэддисон
9
Варди
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
23
Шоу
3
Линделеф
3
Байи
15
Янг
18
Матич
21
Эррера
8
Погба
9
Рэшфорд
77
Лингард
4
Санчес
10
Мэддисон
18
Геззаль
18
Геззаль
10
Мэддисон
6
Менди
17
Ихеначо
17
Ихеначо
6
Менди
10
Грей
30
Оказаки
30
Оказаки
10
Грей
77
Лингард
4
Джонс
4
Джонс
77
Лингард
4
Санчес
9
Марсьяль
9
Марсьяль
4
Санчес
9
Рэшфорд
9
Лукаку
9
Лукаку
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Лестер
Манчестер Юнайтед
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
44
Серхио Ромеро
ВР
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Лестер - Манчестер Юнайтед
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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