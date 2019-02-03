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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Майнц
Аугсбург - Майнц: обзор матча 03 февраля 2019
Аугсбург
03.02.2019, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Майнц
8'
А. Финнбогасон (П)
34'
А. Финнбогасон (П)
54'
А. Финнбогасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Майнц
78'
Желтая карточка
А. Максим
ГОЛ! 3:0!
А. Финнбогасон
Пас отдал
Я. Моравек
54'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Финнбогасон
34'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Финнбогасон
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Грегор Кобель
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
30
Ян Моравек
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
46
Данни Латца
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
19
Робин Квайсон
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
25
Пьер Кунде
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Кобель
3
Стафилидис
4
Дансо
7
Шмид
8
Хедира
30
Моравек
10
Байер
28
Хан
11
Грегоритч
33
Чжи Донь-Вон
27
Финнбогасон
3-3-1-1-2
21
Мюллер
17
Баку
42
Хак
19
Ниахате
18
Бросински
5
Гбамен
24
Мартин
46
Латца
14
Бутьюс
14
Матета
19
Квайсон
Остались в запасе
Аугсбург
Майнц
5
Марко Рихтер
ПВ
30
Филипп Макс
ЛЗ
16
Андреас Люте
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
27
Робин Центнер
ВР
25
Пьер Кунде
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
5
Марко Рихтер
ПВ
30
Филипп Макс
ЛЗ
16
Андреас Люте
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
Остались в запасе
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
27
Робин Центнер
ВР
25
Пьер Кунде
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Аугсбург - Майнц
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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