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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Атлетико
Бетис - Атлетико: обзор матча 03 февраля 2019
Бетис
03.02.2019, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 22 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико
65'
С. Каналес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Атлетико
Желтая карточка
П. Лопес
87'
Желтая карточка
С. Леон
85'
Замена
Х. Гарсия
️️️️
Хоакин
84'
Желтая карточка
Х. Фирпо
83'
Желтая карточка
А. Манди
82'
75'
Замена
Н. Калинич
️️️️
А. Корреа
Замена
Х. Фирпо
️️️️
Франсис
73'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Каналес
65'
63'
Замена
Витоло
️️️️
Т. Лемар
Замена
Сидней
️️️️
М. Бартра
52'
51'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
46'
Замена
Ф. Луис
️️️️
С. Ариас
41'
Желтая карточка
А. Корреа
40'
Желтая карточка
С. Ариас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
27
Франсис
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Родри
ОП
18
Томас Парти
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бетис
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
6
Хави Гарсия
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
80
Лорен Морон
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
16
Филипе Луис
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
9
Никола Калинич
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
4-3-2-1
13
Лопес
2
Манди
5
Бартра
3
Феддаль
19
Барраган
27
Франсис
18
Гуардадо
6
Каптум
20
Каналес
17
Хоакин
11
Леон
4-1-1-2-2
13
Облак
4
Ариас
20
Хуанфран
20
Хименес
21
Эрнандес
16
Родри
18
Парти
10
Корреа
18
Лемар
7
Гризманн
21
Мората
27
Франсис
23
Фирпо
23
Фирпо
27
Франсис
5
Бартра
26
Сидней
26
Сидней
5
Бартра
17
Хоакин
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
17
Хоакин
4
Ариас
16
Луис
16
Луис
4
Ариас
18
Лемар
7
Витоло
7
Витоло
18
Лемар
10
Корреа
9
Калинич
9
Калинич
10
Корреа
Остались в запасе
Бетис
Атлетико
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Жоэль
ВР
10
Хесе
ЛВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Жоэль
ВР
10
Хесе
ЛВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Бетис - Атлетико
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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