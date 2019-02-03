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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - ПСЖ
Лион - ПСЖ: обзор матча 03 февраля 2019
Лион
03.02.2019, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 1
Завершен
ПСЖ
33'
М. Дембеле
49'
Н. Фекир (П)
7'
А. Ди Мария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - ПСЖ
Желтая карточка
Н. Фекир
90'
+1
89'
Желтая карточка
Ю. Дракслер
86'
Замена
М. Диаби
️️️️
Х. Бернат
79'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
П. Кимпембе
79'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Э. Кавани
Замена
М. Корне
️️️️
Б. Траоре
76'
Замена
Л. Тусар
️️️️
У. Ауа
65'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Н. Фекир
49'
ГОЛ! 1:1!
М. Дембеле
Пас отдал
Л. Дюбуа
33'
27'
Желтая карточка
П. Кимпембе
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Ди Мария
Пас отдал
Ю. Дракслер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-2-2-2
1
Лопеш
23
Менди
64
Денайе
6
Марсело
15
Дюбуа
10
Ауа
22
Н'Домбеле
10
Фекир
11
Траоре
9
Дембеле
10
Депай
3-2-2-2
23
Ареоля
5
Маркиньос
6
Керер
3
Кимпембе
10
Алвес
24
Бернат
11
Ди Мария
7
Дракслер
10
Кавани
10
Мбаппе
11
Траоре
70
Корне
70
Корне
11
Траоре
10
Ауа
29
Тусар
29
Тусар
10
Ауа
24
Бернат
19
Диаби
19
Диаби
24
Бернат
10
Кавани
5
Паредес
5
Паредес
10
Кавани
3
Кимпембе
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
3
Кимпембе
Остались в запасе
Лион
ПСЖ
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Остались в запасе
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Лион - ПСЖ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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