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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Фрайбург
Штутгарт - Фрайбург: обзор матча 03 февраля 2019
Штутгарт
03.02.2019, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Фрайбург
75'
Э. Инсуа
83'
Д. Дидави
4'
Я. Хаберер
90+4'
Ф. Нидерлехнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Фрайбург
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
Ж. Гондорф
Вторая желтая
М. Гомес
89'
Желтая карточка
М. Гомес
85'
ГОЛ! 2:1!
Д. Дидави
Пас отдал
Н. Гонсалес
83'
ГОЛ! 1:1!
Э. Инсуа
Пас отдал
Н. Гонсалес
75'
Желтая карточка
О. Кабак
62'
Желтая карточка
Б. Павар
57'
Желтая карточка
А. Донис
25'
4'
ГОЛ! 0:1!
Я. Хаберер
Пас отдал
Н. Петерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
19
Яник Хаберер
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
27
Марио Гомес
ЦФ
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
4-4-1-1
20
Цилер
5
Кабак
2
Инсуа
2
Кемпф
28
Павар
7
Цубер
25
Аскасибар
35
Эссвайн
4
Гентнер
31
Гонсалес
22
Донис
3-2-1-1-2
1
Шволов
4
Кох
5
Гульде
3
Хайнц
17
Кюблер
30
Гюнтер
19
Хаберер
32
Грифо
18
Петерсен
9
Хелер
Остались в запасе
Штутгарт
Фрайбург
27
Эрик Томми
ЛП
1
Йенс Граль
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Марк Флеккен
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
27
Эрик Томми
ЛП
1
Йенс Граль
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
27
Марио Гомес
ЦФ
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Марк Флеккен
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Штутгарт - Фрайбург
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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