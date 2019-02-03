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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Овьедо - Кадис
Овьедо - Кадис: обзор матча 03 февраля 2019
Овьедо
03.02.2019, воскресенье, 18:00
Испания. Сегунда, 24 тур
2 : 1
Завершен
Кадис
41'
Д. Мачис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Овьедо - Кадис
Желтая карточка
Й. Барсенас
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мачис
17'
Желтая карточка
И. Кечоевич
4'
Желтая карточка
Х. Мари
Начало матча
Статистика матча Овьедо - Кадис
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Овьедо
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Сеута
1 : 2
18.10.2026
Овьедо
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
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