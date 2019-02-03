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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Утрехт
Зволле - Утрехт: обзор матча 03 февраля 2019
Зволле
03.02.2019, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 20 тур
4 : 3
Завершен
Утрехт
80'
Т. Лам
7'
С. Густафсон
59'
Т. Летшерт
75'
Ж. Баэбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - Утрехт
90'
Желтая карточка
Т. Летшерт
ГОЛ! 1:3!
Т. Лам
80'
75'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Баэбек
Пас отдал
С. Густафсон
71'
Красная карточка
У. Эмануэльсон
61'
Желтая карточка
Ж. Баэбек
59'
ГОЛ! 0:2!
Т. Летшерт
Пас отдал
У. Эмануэльсон
51'
Желтая карточка
Р. Базур
Желтая карточка
Ю. Намли
37'
Желтая карточка
Т. Лам
30'
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Густафсон
Пас отдал
Р. Базур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
3
Томас Лам
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Утрехт
1
Давид Йенсен
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
14
Виллем Янссен
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Зволле
1
Дидрик Бур
ВР
27
Стэнли Элберс
ЦФ
Утрехт
29
Леон Гувара
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
2-3-1
3
Лам
3
Эхизибуе
24
Клемент
7
Намли
24
Боуи
9
Ти
2-1-4-1
1
Йенсен
2
Клайбер
5
Летшерт
8
ван Овереем
23
Базур
18
Эмануэльсон
86
Густафсон
14
Янссен
38
Баэбек
Остались в запасе
Зволле
Утрехт
1
Дидрик Бур
ВР
27
Стэнли Элберс
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
29
Леон Гувара
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
1
Дидрик Бур
ВР
27
Стэнли Элберс
ЦФ
Остались в запасе
29
Леон Гувара
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Зволле - Утрехт
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
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