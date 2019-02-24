Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Люцерн
Цюрих - Люцерн: обзор матча 24 февраля 2019
Цюрих
24.02.2019, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Люцерн
8'
С. Хелифи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Люцерн
Желтая карточка
Х. Криэциу
90'
+1
88'
Желтая карточка
К. Швеглер
Желтая карточка
С. Хелифи
57'
35'
Желтая карточка
Л. Чиркович
ГОЛ! 1:0!
С. Хелифи
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
31
Леван Харабадзе
ЛЗ
17
Умару Бангура
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
94
Салим Хелифи
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Деннис Хедигер
Люцерн
1
Давид Цибунг
ВР
31
Лазар Чиркович
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
15
Марко Шнойвли
ЦФ
Главный тренер
Марио Фрик
Цюрих
1
Андрис Ванинс
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
27
Марко Шенбехлер
ЦП
7
Адриан Винтер
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Люцерн
13
Мирко Сальви
ВР
7
Клаудио Лустенбергер
ЦЗ
4-1-3-1
25
Брехнер
31
Харабадзе
2
Максе
27
Рюгг
17
Бангура
71
Криэциу
94
Хелифи
10
Кололли
22
Сертик
9
Сесай
3-1-1
1
Цибунг
31
Чиркович
10
Шульц
27
Швеглер
11
Шурпф
15
Шнойвли
Остались в запасе
Цюрих
Люцерн
1
Андрис Ванинс
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
27
Марко Шенбехлер
ЦП
7
Адриан Винтер
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Деннис Хедигер
13
Мирко Сальви
ВР
7
Клаудио Лустенбергер
ЦЗ
Главный тренер
Марио Фрик
Остались в запасе
1
Андрис Ванинс
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
27
Марко Шенбехлер
ЦП
7
Адриан Винтер
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
7
Клаудио Лустенбергер
ЦЗ
Главный тренер
Деннис Хедигер
Главный тренер
Марио Фрик
Статистика матча Цюрих - Люцерн
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
Новости команд
Все
Цюрих
Люцерн
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+