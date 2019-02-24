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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Санкт-Пельтен
Хартберг - Санкт-Пельтен: обзор матча 24 февраля 2019
Хартберг
24.02.2019, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Санкт-Пельтен
73'
Т. Фонтас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартберг - Санкт-Пельтен
73'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Фонтас
Начало матча
Статистика матча Хартберг - Санкт-Пельтен
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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