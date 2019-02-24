Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - СПАЛ
Сассуоло - СПАЛ: обзор матча 24 февраля 2019
Сассуоло
24.02.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 1
Завершен
СПАЛ
43'
Ф. Пелузо
68'
А. Петанья (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - СПАЛ
Красная карточка
А. Дункан
90'
+3
Желтая карточка
Рожерио
90'
+1
Желтая карточка
А. Дункан
89'
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
70'
68'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Петанья
Желтая карточка
Ф. Пелузо
58'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Пелузо
Пас отдал
С. Сенси
43'
26'
Желтая карточка
М. Валоти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
СПАЛ
22
Андреа Фулиньяти
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
3-2-2-2-1
47
Консильи
13
Рожерио
67
Феррари
17
Адьяпонг
13
Пелузо
28
Демирал
4
Маньянелли
8
Сенси
13
Бога
31
Джуричич
21
Матри
3-3-3
1
Гомис
27
Фелипе
15
Сионек
33
Бонифази
10
Валоти
27
Куртич
6
Миссироли
37
Петанья
93
Фарес
10
Флоккари
Остались в запасе
Сассуоло
СПАЛ
14
Поль Лирола
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
22
Андреа Фулиньяти
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
14
Поль Лирола
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
Остались в запасе
22
Андреа Фулиньяти
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Сассуоло - СПАЛ
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
Новости команд
Все
Сассуоло
СПАЛ
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
09:23
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
09:23
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Наингголан оценил опыт пребывания в тюрьме
2025.02.11 09:57
Наингголан прокомментировал обвинения в контрабанде наркотиков
2025.02.10 20:55
Стала известна позиция Наингголана по обвинениям в контрабанде наркотиков
2025.01.28 14:28
2
Наингголан арестован за контрабанду наркотиков
2025.01.27 15:41
4
Наингголан забил прямым ударом с углового в первом матче после возвращения в Бельгию
2025.01.25 10:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+