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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Ювентус
Болонья - Ювентус: обзор матча 24 февраля 2019
Болонья
24.02.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
67'
П. Дибала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Ювентус
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Канселу
87'
Замена
Д. Кьеллини
️️️️
Ф. Бернардески
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
Э. Пульгар
85'
78'
Замена
М. Пьянич
️️️️
Б. Матюиди
Замена
Г. Донса
️️️️
А. Поли
78'
Желтая карточка
Н. Сансоне
74'
67'
ГОЛ! 0:1!
П. Дибала
59'
Замена
П. Дибала
️️️️
А. Сандро
Замена
Р. Орсолини
️️️️
С. Эдера
52'
16'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
Желтая карточка
Э. Пульгар
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Лянко
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Скорупски
35
Дийкс
22
Хеландер
5
Данило
15
Мбайе
5
Пульгар
15
Поли
21
Сориано
11
Сансоне
20
Эдера
9
Сантандер
3-2-2-1-2
1
Перин
22
Де Шильо
24
Ругани
19
Бонуччи
2
Канселу
26
Сандро
30
Бентанкур
8
Матюиди
10
Бернардески
7
Роналду
9
Манджукич
15
Поли
30
Донса
30
Донса
15
Поли
5
Пульгар
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
5
Пульгар
20
Эдера
7
Орсолини
7
Орсолини
20
Эдера
10
Бернардески
14
Кьеллини
14
Кьеллини
10
Бернардески
8
Матюиди
15
Пьянич
15
Пьянич
8
Матюиди
26
Сандро
21
Дибала
21
Дибала
26
Сандро
Остались в запасе
Болонья
Ювентус
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Лянко
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Лянко
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Болонья - Ювентус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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