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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Вильярреал
Атлетико - Вильярреал: обзор матча 24 февраля 2019
Атлетико
24.02.2019, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 25 тур
2 : 0
Завершен
Вильярреал
31'
А. Мората
88'
С. Ньигес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Вильярреал
Замена
Витоло
️️️️
Коке
90'
ГОЛ! 2:0!
С. Ньигес
Пас отдал
Д. Коста
88'
79'
Желтая карточка
В. Руис
76'
Замена
П. Форнальс
️️️️
С. Касерес
70'
Желтая карточка
С. Касерес
68'
Замена
Ж. Морено
️️️️
К. Бакка
66'
Желтая карточка
А. Гонсалес
Замена
Т. Парти
️️️️
Т. Лемар
64'
Замена
Д. Коста
️️️️
А. Мората
58'
56'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Р. Мори
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
Ф. Луис
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
16
Филипе Луис
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
35
Сантьяго Касерес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Облак
15
Савич
20
Хименес
16
Луис
4
Ариас
16
Родри
8
Ньигес
6
Коке
18
Лемар
21
Мората
7
Гризманн
3-2-3-2
1
Асенхо
4
Руис
26
Мори
27
Гонсалес
2
Гаспар
23
Педраса
35
Касерес
10
Иборра
8
Касорла
70
Бакка
9
Экамби
18
Лемар
18
Парти
18
Парти
18
Лемар
6
Коке
7
Витоло
7
Витоло
6
Коке
21
Мората
19
Коста
19
Коста
21
Мората
26
Мори
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
26
Мори
35
Касерес
8
Форнальс
8
Форнальс
35
Касерес
70
Бакка
7
Морено
7
Морено
70
Бакка
Остались в запасе
Атлетико
Вильярреал
1
Антонио Адан
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Атлетико - Вильярреал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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