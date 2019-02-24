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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ростов - Краснодар
Ростов - Краснодар: обзор матча 24 февраля 2019
Ростов
24.02.2019, воскресенье, 19:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Краснодар
87'
И. Попов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ростов - Краснодар
Желтая карточка
С. Песьяков
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
И. Попов
Пас отдал
Э. Шомуродов
87'
Желтая карточка
И. Попов
83'
Замена
И. Попов
️️️️
А. Ионов
82'
76'
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
М. Перейра
66'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Ш. Каборе
66'
Замена
К. Ольссон
️️️️
И. Игнатьев
65'
Желтая карточка
Ш. Каборе
Желтая карточка
Э. Шомуродов
62'
59'
Желтая карточка
К. Рамирес
Замена
И. Новосельцев
️️️️
С. Паршивлюк
51'
48'
Желтая карточка
У. Спайич
Замена
Д. Глебов
️️️️
А. Зуев
43'
39'
Желтая карточка
Ю. Газинский
Желтая карточка
А. Зуев
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
17
Матиас Норманн
ОП
15
Данил Глебов
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
3-3-1-2-1
30
Песьяков
43
Логашов
6
Сигурдссон
6
Хаджикадунич
23
Чернов
8
Гацкан
18
Паршивлюк
26
Еременко
17
Зуев
11
Ионов
14
Шомуродов
4-1-2-1-2
39
Сафонов
98
Петров
14
Мартынович
25
Спайич
2
Рамирес
77
Каборе
18
Газинский
10
Перейра
7
Классон
94
Вандерсон
18
Игнатьев
18
Паршивлюк
99
Новосельцев
99
Новосельцев
18
Паршивлюк
17
Зуев
15
Глебов
15
Глебов
17
Зуев
11
Ионов
71
Попов
71
Попов
11
Ионов
10
Перейра
89
Стоцкий
89
Стоцкий
10
Перейра
18
Игнатьев
8
Ольссон
8
Ольссон
18
Игнатьев
77
Каборе
93
Сулейманов
93
Сулейманов
77
Каборе
Остались в запасе
Ростов
Краснодар
17
Матиас Норманн
ОП
31
Илья Абаев
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
88
Андрей Синицын
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
Главный тренер
Олег Фоменко
Остались в запасе
17
Матиас Норманн
ОП
31
Илья Абаев
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Олег Фоменко
Статистика матча Ростов - Краснодар
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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