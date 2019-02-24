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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Кальяри
Сампдория - Кальяри: обзор матча 24 февраля 2019
Сампдория
24.02.2019, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 0
Завершен
Кальяри
66'
Ф. Квальярелла (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Кальяри
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Квальярелла
66'
64'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
33'
Желтая карточка
А. Дейола
Желтая карточка
А. Экдаль
18'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Джакопо Сала
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Сампдория
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
3-4-1-2
25
Аудеро
29
Мурру
25
Колли
2
Андерсен
21
Янкто
26
Прат
8
Экдаль
7
Сала
17
Сапонара
27
Квальярелла
92
Дефрель
3-5-1
28
Краньо
3
Пеллегрини
4
Писакане
23
Чеппителли
17
Ионицэ
19
Падоин
8
Чигарини
23
Барелла
14
Дейола
30
Паволетти
Остались в запасе
Сампдория
Кальяри
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Остались в запасе
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Сампдория - Кальяри
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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