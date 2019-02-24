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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Кан
Тулуза - Кан: обзор матча 24 февраля 2019
Тулуза
24.02.2019, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 1
Завершен
Кан
90+1'
М. Градель
45+2'
Э. Кривелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Кан
ГОЛ! 1:1!
М. Градель
90'
+1
90'
Вторая желтая
И. Диоманд
57'
Желтая карточка
Ф. Жилберт
Желтая карточка
Я. Каюзак
54'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Э. Кривелли
45'
+1
Желтая карточка
И. Диоманд
Желтая карточка
Я. Саного
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
3
Гэн Седзи
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
14
Матье Доссеви
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Кан
30
Брис Самба
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
76
Файкал Файр
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
19
Малик Тшокунте
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
5
Ману Гарсия
АП
9
Аарон Исека
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Кан
1
Эрвин Желязны
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
12
Клаудио Бове
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
4-2-3-1
30
Рейне
4
Силла
3
Седзи
6
Жульен
98
Амьен-Аду
6
Сангаре
18
Каюзак
14
Доссеви
10
Градель
10
Дурмаз
9
Саного
4-3-3
30
Самба
24
Жилберт
4
Джику
24
Гради
31
Армугом
76
Файр
4
Диоманд
8
Оньянге
19
Тшокунте
27
Кривелли
29
Нинга
Остались в запасе
Тулуза
Кан
5
Ману Гарсия
АП
6
Калиду Сидибе
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
9
Аарон Исека
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
1
Эрвин Желязны
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
12
Клаудио Бове
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
5
Ману Гарсия
АП
6
Калиду Сидибе
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
9
Аарон Исека
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрвин Желязны
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
12
Клаудио Бове
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Тулуза - Кан
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Стадион:
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