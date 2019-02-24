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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Саутгемптон
Арсенал - Саутгемптон: обзор матча 24 февраля 2019
Арсенал
24.02.2019, воскресенье, 17:05
Англия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Саутгемптон
6'
А. Ляказетт
17'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Саутгемптон
Замена
П. Обамеянг
️️️️
А. Ивоби
75'
65'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
М. Обафеми
Замена
М. Озил
️️️️
А. Рэмзи
63'
Замена
Л. Косиельни
️️️️
Ш. Лихтштайнер
56'
46'
Замена
М. Обафеми
️️️️
Д. Стивенс
46'
Замена
Ч. Остин
️️️️
С. Армстронг
ГОЛ! 2:0!
Г. Мхитарян
17'
ГОЛ! 1:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
Г. Мхитарян
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
34
Гранит Джака
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Денис Суарес
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Лено
23
Колашинац
13
Мустафи
19
Папастатопулос
2
Лихтштайнер
34
Торрейра
34
Джака
22
Мхитарян
21
Рэмзи
17
Ивоби
91
Ляказетт
3-2-5
1
Ганн
5
Стивенс
23
Вестергор
5
Беднарек
7
Валери
23
Таргетт
27
Редмонд
23
Хейбьерг
21
Ромеу
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
2
Лихтштайнер
6
Косиельни
6
Косиельни
2
Лихтштайнер
21
Рэмзи
10
Озил
10
Озил
21
Рэмзи
17
Ивоби
7
Обамеянг
7
Обамеянг
17
Ивоби
Обафеми
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
Обафеми
5
Стивенс
21
Обафеми
21
Обафеми
5
Стивенс
17
Армстронг
32
Остин
32
Остин
17
Армстронг
Остались в запасе
Арсенал
Саутгемптон
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Арсенал - Саутгемптон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
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