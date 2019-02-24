Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: обзор матча 24 февраля 2019
Манчестер Юнайтед
24.02.2019, воскресенье, 17:05
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Ливерпуль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
90'
Желтая карточка
Д. Вейналдум
83'
Желтая карточка
Д. Шакири
Желтая карточка
Э. Янг
81'
79'
Замена
Д. Ориги
️️️️
М. Салах
71'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Д. Хендерсон
Замена
А. Санчес
️️️️
Д. Лингард
43'
Травма
Д. Лингард
41'
31'
Замена
Д. Старридж
️️️️
Р. Фирмино
30'
Травма
Р. Фирмино
Замена
Д. Лингард
️️️️
Х. Мата
25'
Травма
Х. Мата
24'
23'
Желтая карточка
Д. Милнер
Замена
А. Перейра
️️️️
А. Эррера
21'
Травма
А. Эррера
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ОП
8
Поль Погба
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Наби Кейта
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
15
Янг
3
Линделеф
6
Смоллинг
23
Шоу
8
Мактоминей
8
Погба
21
Эррера
9
Рэшфорд
64
Мата
9
Лукаку
3-1-3-2-1
1
Алиссон
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
20
Милнер
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
21
Эррера
8
Перейра
8
Перейра
21
Эррера
64
Мата
77
Лингард
77
Лингард
64
Мата
Лингард
4
Санчес
4
Санчес
Лингард
14
Хендерсон
10
Шакири
10
Шакири
14
Хендерсон
9
Фирмино
15
Старридж
15
Старридж
9
Фирмино
10
Салах
27
Ориги
27
Ориги
10
Салах
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Фред
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
22
Симон Миньоле
ВР
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Наби Кейта
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Фред
ЦП
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Наби Кейта
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
2
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
09:00
Самый дорогой футболист «Галатасарая» готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 23:23
6
Аршавин уничижительно высказался о составе «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 19:48
4
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
19 ноября
2
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
09:00
Самый дорогой футболист «Галатасарая» готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 23:23
6
Аршавин уничижительно высказался о составе «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 19:48
4
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
19 ноября
6
Два футболиста хотят покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение Почеттино
18 ноября
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
2
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
09:00
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
19 ноября
2
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+