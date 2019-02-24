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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Интер
Фиорентина - Интер: обзор матча 24 февраля 2019
Фиорентина
24.02.2019, воскресенье, 22:30
Италия. Серия А, 25 тур
3 : 3
Завершен
Интер
1'
С. де Врей (АГ)
74'
Л. Муриэль
90+11'
Ж. Верету (П)
6'
М. Весино
40'
М. Политано
52'
И. Перишич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Интер
Желтая карточка
Б. Дабо
90'
+12
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Ж. Верету
90'
+11
89'
Желтая карточка
М. Брозович
Желтая карточка
А. Лафон
87'
ГОЛ! 2:3!
Л. Муриэль
74'
71'
Желтая карточка
М. Политано
65'
Желтая карточка
М. Шкриньяр
57'
Желтая карточка
Р. Наингголан
52'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
И. Перишич
40'
ГОЛ! 1:2!
М. Политано
Пас отдал
Д. Д'Амброзио
6'
ГОЛ! 1:1!
М. Весино
Пас отдал
Р. Наингголан
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. де Врей
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
24
Марко Бенасси
ЦП
8
Жерсон
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
3-2-3-1-1
40
Лафон
6
Фернандес
11
Чеккерини
14
Уго
3
Бираги
16
Лорини
24
Бенасси
8
Жерсон
17
Верету
14
Кьеза
18
Симеоне
4-1-2-2-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
37
Шкриньяр
6
де Врей
29
Дальберт
77
Брозович
44
Наингголан
15
Весино
21
Политано
5
Перишич
10
Мартинес
Остались в запасе
Фиорентина
Интер
1
Пьетро Террачиано
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Фиорентина - Интер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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