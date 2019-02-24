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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Лион
Монако - Лион: обзор матча 24 февраля 2019
Монако
24.02.2019, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 26 тур
2 : 0
Завершен
Лион
18'
Ж. Мартинш
27'
Р. Лопеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Лион
Желтая карточка
Р. Фалькао
90'
+2
Замена
К. Винисиус
️️️️
Ж. Мартинш
90'
+1
81'
Замена
М. Корне
️️️️
У. Ауа
Замена
Ж. Аолу
️️️️
А. Головин
81'
Желтая карточка
К. Глик
70'
Желтая карточка
Д. Сидибе
52'
39'
Замена
М. Депай
️️️️
М. Терье
29'
Желтая карточка
М. Терье
ГОЛ! 2:0!
Р. Лопеш
27'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Мартинш
Пас отдал
Ф. Балло-Туре
18'
12'
Замена
Ф. Менди
️️️️
Маршал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
27
Налдо
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
24
Папе Шейх
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-2-3-1
1
Субашич
97
Балло-Туре
15
Глик
5
Бадьяшиль
19
Сидибе
4
Фабрегас
15
Силва
10
Мартинш
10
Головин
9
Лопеш
9
Фалькао
4-1-2-2-1
1
Лопеш
15
Дюбуа
6
Марсело
64
Денайе
21
Маршал
29
Тусар
10
Ауа
22
Н'Домбеле
11
Траоре
11
Терье
9
Дембеле
10
Головин
14
Аолу
14
Аолу
10
Головин
10
Мартинш
95
Винисиус
95
Винисиус
10
Мартинш
10
Ауа
70
Корне
70
Корне
10
Ауа
21
Маршал
23
Менди
23
Менди
21
Маршал
11
Терье
10
Депай
10
Депай
11
Терье
Остались в запасе
Монако
Лион
16
Диего Бенальо
ВР
27
Налдо
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
16
Матье Горжелен
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
16
Диего Бенальо
ВР
27
Налдо
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Монако - Лион
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
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