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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Брюгге
Андерлехт - Брюгге: обзор матча 24 февраля 2019
Андерлехт
24.02.2019, воскресенье, 16:30
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
2 : 2
Завершен
Брюгге
31'
Я. Боласи
81'
Я. Боласи
5'
Уэсли
83'
Т. Вльетинк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Брюгге
89'
Желтая карточка
Р. Вормер
83'
ГОЛ! 2:2!
Т. Вльетинк
Пас отдал
К. Дьятта
ГОЛ! 2:1!
Я. Боласи
Пас отдал
И. Сантини
81'
39'
Желтая карточка
Э. Деннис
ГОЛ! 1:1!
Я. Боласи
31'
29'
Желтая карточка
Б. Мехеле
Желтая карточка
Кара
22'
5'
ГОЛ! 0:1!
Уэсли
Пас отдал
С. Схрайверс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Томас Дидийон
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
5
Кара
ЦЗ
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
44
Петер Зули
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
25
Бубакар Санне
ЦЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
9
Франсис Амузу
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Брюгге
30
Карло Летица
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
99
Каве Резаи
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
4-3-1-1
1
Дидийон
16
Милич
5
Кара
4
Лоуренс
8
Аппиа
44
Зули
11
Боласи
24
Кумс
11
Баккали
18
Сантини
2-4-1-3
34
Хорват
4
Денсвил
44
Мехеле
23
Ритс
20
Ванакен
4
Амрабат
25
Вормер
15
Дьятта
17
Деннис
7
Уэсли
8
Схрайверс
Остались в запасе
Андерлехт
Брюгге
39
Эдо Кайембе
ОП
23
Франк Букс
ВР
25
Бубакар Санне
ЦЗ
9
Франсис Амузу
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
30
Карло Летица
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
99
Каве Резаи
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
39
Эдо Кайембе
ОП
23
Франк Букс
ВР
25
Бубакар Санне
ЦЗ
9
Франсис Амузу
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Остались в запасе
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
30
Карло Летица
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
99
Каве Резаи
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Андерлехт - Брюгге
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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