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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Бурсаспор
Истанбул Башакшехир - Бурсаспор: обзор матча 24 февраля 2019
Истанбул Башакшехир
24.02.2019, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Бурсаспор
17'
М. Моссоро
40'
Э. Вишча
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Бурсаспор
ГОЛ! 2:0!
Э. Вишча
Пас отдал
А. Туран
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Моссоро
Пас отдал
Ж. Кайсара
17'
14'
Желтая карточка
Д. Сахо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
30
Федор Кудряшов
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Бурсаспор
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Бурсаспор
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
6
Анри Савье
ЦФ
4-4-1-1
34
Гюнок
80
Кайсара
24
Епуряну
30
Кудряшов
21
Текдемир
8
Моссоро
66
Туран
25
Белезоглу
17
Кахведжи
10
Вишча
70
Робиньо
3-3-1
14
Латовлевич
26
Ярдымджи
27
Шеджу
35
Кара
25
Баджи
4
Шеху
25
Сахо
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Бурсаспор
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Остались в запасе
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Бурсаспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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