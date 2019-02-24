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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Марсель
Ренн - Марсель: обзор матча 24 февраля 2019
Ренн
24.02.2019, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
7'
Б. Андре
56'
В. Жермен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Марсель
90'
+2
Красная карточка
Ж. Амави
79'
Желтая карточка
М. Лопес
Желтая карточка
И. Сарр
79'
Желтая карточка
Б. Бурижо
75'
67'
Желтая карточка
В. Жермен
56'
ГОЛ! 1:1!
В. Жермен
38'
Желтая карточка
М. Балотелли
Желтая карточка
Б. Андре
34'
ГОЛ! 1:0!
Б. Андре
Пас отдал
Р. дель Кастильо
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ренн
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
10
Димитри Пайет
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
4-3-2-1
40
Коубек
14
Траоре
3
Да Силва
17
Мешер
2
Зеффан
19
Гренье
27
Бурижо
21
Андре
7
Сарр
20
дель Кастильо
99
Ньянг
3-1-2-2-2
30
Манданда
2
Сакаи
15
Чалета-Цар
23
Амави
8
Камара
8
Сансон
20
Лопес
10
Товен
7
Окампос
45
Балотелли
98
Жермен
Остались в запасе
Ренн
Марсель
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Димитри Пайет
АП
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Димитри Пайет
АП
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ренн - Марсель
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
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