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    Расписание матчей 03-12-2018

    ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Украина. Премьер-лига (2018/2019), 17 тур
    3 декабря, понедельник
    18:00
    Ворскла
    0:1
    Александрия
    Матч завершен
    3 декабря, понедельник
    19:30
    Динамо
    2:0
    Черноморец
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 17 тур
    3 декабря, понедельник
    19:00
    Яблонец
    4:0
    Фастав
    Матч завершен
    3 декабря, понедельник
    20:00
    Опава
    2:3
    Славия
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 16 тур
    3 декабря, понедельник
    19:30
    Арсенал
    4:2
    Зенит
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2018/2019), 12 тур
    3 декабря, понедельник
    20:00
    ПАС Ламия
    0:1
    ПАОК
    Матч завершен
    3 декабря, понедельник
    20:30
    Олимпиакос
    2:1
    Панетоликос
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 14 тур
    3 декабря, понедельник
    20:00
    Йени Малатьяспор
    1:1
    Акхисар Беледиеспор
    Матч завершен
    3 декабря, понедельник
    20:00
    Фенербахче
    2:2
    Касымпаша
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 18 тур
    3 декабря, понедельник
    21:00
    Орхус
    2:1
    Вайле
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 14 тур
    3 декабря, понедельник
    22:30
    Аталанта
    1:2
    Наполи
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2018/2019), 13 тур
    3 декабря, понедельник
    22:30
    Нюрнберг
    1:1
    Байер
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2018/2019), 20 тур
    3 декабря, понедельник
    23:00
    Вест Бромвич
    1:1
    Брентфорд
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 14 тур
    3 декабря, понедельник
    23:00
    Леванте
    3:0
    Атлетик
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 11 тур
    3 декабря, понедельник
    23:15
    Риу Аве
    1:3
    Спортинг
    Матч завершен
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