ноябрь 2018
декабрь 2018
Украина. Премьер-лига (2018/2019), 17 тур
3 декабря, понедельник
18:00
Матч завершен
3 декабря, понедельник
19:30
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2018/2019), 17 тур
Россия. Премьер-лига (2018/2019), 16 тур
Греция. Суперлига (2018/2019), 12 тур
3 декабря, понедельник
20:30
Матч завершен
Турция. Суперлига (2018/2019), 14 тур
3 декабря, понедельник
20:00
Матч завершен
3 декабря, понедельник
20:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2018/2019), 18 тур
Италия. Серия А (2018/2019), 14 тур
Германия. Бундеслига (2018/2019), 13 тур
Англия. Чемпионшип (2018/2019), 20 тур
3 декабря, понедельник
23:00
Матч завершен
Испания. Примера (2018/2019), 14 тур
Португалия. Примейра (2018/2019), 11 тур