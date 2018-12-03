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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Зенит
Арсенал - Зенит: обзор матча 03 декабря 2018
Арсенал
03.12.2018, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
4 : 2
Завершен
Зенит
6'
Э. Кангва
39'
Р. Мирзов
74'
Э. Кангва
77'
З. Бакаев
21'
Д. Кузяев
57'
Эрнани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Зенит
Замена
О. Ожегович
️️️️
Э. Кангва
90'
+3
86'
Желтая карточка
А. Анюков
84'
Замена
К. Маркизио
️️️️
С. Дриусси
Замена
И. Горбатенко
️️️️
З. Бакаев
83'
79'
Замена
А. Заболотный
️️️️
М. Мевля
ГОЛ! 4:2!
З. Бакаев
Пас отдал
М. Кадири
77'
ГОЛ! 3:2!
Э. Кангва
74'
73'
Замена
И. Смольников
️️️️
Л. Паредес
71'
Желтая карточка
А. Дзюба
57'
ГОЛ! 2:2!
Эрнани
Пас отдал
С. Дриусси
53'
Желтая карточка
Д. Кузяев
41'
Желтая карточка
Л. Паредес
Желтая карточка
Р. Мирзов
41'
ГОЛ! 2:1!
Р. Мирзов
Пас отдал
С. Ткачев
39'
Желтая карточка
В. Альварес
22'
21'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кузяев
Пас отдал
Эрнани
ГОЛ! 1:0!
Э. Кангва
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
70
Георгий Костадинов
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
22
Александр Анюков
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
95
Александр Крикуненко
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
4-3-2-1
36
Левашов
27
Альварес
88
Григалава
6
Беляев
9
Комбаров
10
Кангва
6
Кадири
11
Ткачев
77
Бакаев
70
Костадинов
27
Мирзов
3-1-2-3-1
99
Лунев
20
Иванович
32
Мевля
22
Анюков
5
Паредес
14
Кузяев
23
Эрнани
21
Мак
21
Ерохин
9
Дриусси
22
Дзюба
77
Бакаев
23
Горбатенко
23
Горбатенко
77
Бакаев
10
Кангва
9
Ожегович
9
Ожегович
10
Кангва
5
Паредес
8
Смольников
8
Смольников
5
Паредес
9
Дриусси
10
Маркизио
10
Маркизио
9
Дриусси
32
Мевля
91
Заболотный
91
Заболотный
32
Мевля
Остались в запасе
Арсенал
Зенит
95
Александр Крикуненко
ЦЗ
20
Ярослав Ивакин
ПВ
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
41
Михаил Кержаков
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
95
Александр Крикуненко
ЦЗ
20
Ярослав Ивакин
ПВ
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Арсенал - Зенит
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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