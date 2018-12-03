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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Брентфорд
Вест Бромвич - Брентфорд: обзор матча 03 декабря 2018
Вест Бромвич
03.12.2018, понедельник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
1 : 1
Завершен
Брентфорд
77'
Х. Барнс
90+1'
Л. МакЛед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Брентфорд
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Л. МакЛед
ГОЛ! 1:0!
Х. Барнс
77'
69'
Желтая карточка
Э. Конса
55'
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
28
Мозес Одубайо
ПЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
4-1-3-2
26
Джонстон
4
Адарабиойо
3
Гиббс
15
Доусон
26
Хегази
8
Ливермор
11
Барнс
7
Моррисон
25
Филлипс
16
Родригес
4
Робсон-Кану
4-3-2
25
Бентли
3
Дальсгаард
2
Мефам
15
Конса
3
Генри
14
Сойерс
31
Джадж
16
МакИкран
11
Уоткинс
11
Мопе
Остались в запасе
Вест Бромвич
Брентфорд
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
28
Мозес Одубайо
ПЗ
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Камохело Мокоджо
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
28
Мозес Одубайо
ПЗ
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Камохело Мокоджо
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Вест Бромвич - Брентфорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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