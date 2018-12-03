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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Байер
Нюрнберг - Байер: обзор матча 03 декабря 2018
Нюрнберг
03.12.2018, понедельник, 22:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Байер
56'
Г. Марграйтер
30'
К. Хаверц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Байер
90'
+3
Желтая карточка
А. Драгович
Желтая карточка
Л. Мюль
82'
ГОЛ! 1:1!
Г. Марграйтер
56'
42'
Желтая карточка
Д. Кор
30'
ГОЛ! 0:1!
К. Хаверц
Желтая карточка
О. Петрак
23'
Желтая карточка
Ю. Кубо
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Кевин Годен
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
37
Себастьян Керк
ЦП
18
Ханно Беренс
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Нюрнберг
30
Патрик Кландт
ВР
4
Патрик Эррас
ОП
31
Федерико Паласиос
АП
10
Матеус Перейра
АП
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
4-1-2-3
1
Бредлов
2
Годен
5
Мюль
14
Лайбольд
33
Марграйтер
31
Петрак
37
Керк
18
Беренс
9
Ишак
7
Мисиджан
14
Кубо
4-2-2-2
1
Градецки
8
Бендер
15
Драгович
5
Бендер
4
Едвай
20
Арангис
31
Кор
38
Беллараби
8
Брандт
29
Хаверц
31
Фолланд
Остались в запасе
Нюрнберг
Байер
4
Патрик Эррас
ОП
31
Федерико Паласиос
АП
10
Матеус Перейра
АП
30
Патрик Кландт
ВР
Главный тренер
Мирослав Клозе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
4
Патрик Эррас
ОП
31
Федерико Паласиос
АП
10
Матеус Перейра
АП
30
Патрик Кландт
ВР
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Нюрнберг - Байер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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