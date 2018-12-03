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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Атлетик
Леванте - Атлетик: обзор матча 03 декабря 2018
Леванте
03.12.2018, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
3 : 0
Завершен
Атлетик
45+4'
Чема
59'
Х. Кампанья
69'
Р. Марти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Атлетик
90'
+4
Желтая карточка
И. Муньяин
84'
Желтая карточка
М. Сусаета
73'
Красная карточка
П. Ноласкоайн
ГОЛ! 3:0!
Р. Марти
Пас отдал
Х. Кампанья
69'
65'
Желтая карточка
И. Мартинес
Желтая карточка
Р. Рочина
60'
ГОЛ! 2:0!
Х. Кампанья
59'
ГОЛ! 1:0!
Чема
45'
+4
Желтая карточка
Р. Марти
41'
40'
Желтая карточка
У. Нуньес
40'
Желтая карточка
А. Адурис
Желтая карточка
Х. Кампанья
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Ойер
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Леванте
13
Айтор
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-1-3-2
13
Ойер
3
Гарсия
5
Чема
44
Пьер
23
Кабако
20
Кампанья
23
Джейсон
10
Барди
16
Рочина
9
Марти
25
Моралес
4-1-1-1-3
1
Эррерин
18
де Маркос
14
Нуньес
26
Мартинес
12
Сан Хосе
5
Ноласкоайн
7
Эчебаррия
10
Муньяин
20
Адурис
11
Ганя
9
Уильямс
Остались в запасе
Леванте
Атлетик
17
Никола Вукчевич
ОП
27
Мозес Саймон
ЛВ
13
Айтор
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
1
Унаи Симон
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
17
Никола Вукчевич
ОП
27
Мозес Саймон
ЛВ
13
Айтор
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Леванте - Атлетик
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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