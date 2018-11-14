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    Расписание матчей 14-11-2018

    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ФНЛ (2018/2019), 22 тур
    14 ноября, среда
    14:00
    Спартак-2
    3:0
    Сибирь
    Матч завершен
    14 ноября, среда
    14:30
    Тамбов
    0:1
    Армавир
    Матч завершен
    14 ноября, среда
    15:00
    Чертаново
    3:1
    Пари НН
    Матч завершен
    14 ноября, среда
    15:00
    Краснодар-2
    0:0
    Тюмень
    Матч завершен
    14 ноября, среда
    17:00
    Зенит-2
    0:1
    Томь
    Матч завершен
    14 ноября, среда
    18:00
    Мордовия
    0:1
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    14 ноября, среда
    18:00
    Сочи
    4:2
    Ротор
    Матч завершен
    14 ноября, среда
    18:30
    Шинник
    1:0
    Факел
    Матч завершен
    14 ноября, среда
    19:00
    Авангард
    4:0
    Химки
    Матч завершен
    14 ноября, среда
    20:00
    Балтика
    0:2
    Луч
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2018
    14 ноября, среда
    21:00
    Швейцария
    0:1
    Катар
    Матч завершен
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