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    Расписание матчей 07-10-2018

    сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 28 тур
    7 октября, воскресенье
    00:01
    Сан-Паулу
    0:2
    Палмейрас
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    03:00
    Гремио
    2:2
    Баия
    Матч завершен
    США. МЛС 2018
    7 октября, воскресенье
    00:01
    Торонто
    1:2
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    02:30
    Филадельфия Юнион
    5:1
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    03:00
    Даллас
    2:0
    Орландо Сити
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    03:30
    Канзаc Сити
    1:1
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    04:00
    Колорадо
    0:3
    Лос-Анджелес
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    04:30
    Реал Солт-Лейк
    1:4
    Портленд
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    05:30
    Сан-Хосе
    1:3
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    20:00
    Ди Си Юнайтед
    2:1
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 10 тур
    7 октября, воскресенье
    11:30
    Енисей
    2:3
    Спартак
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    14:00
    Ахмат
    0:0
    Анжи
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    16:30
    Зенит
    2:1
    Краснодар
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    19:00
    ЦСКА
    0:1
    Локомотив
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 10 тур
    7 октября, воскресенье
    12:00
    Зенит (мол)
    1:0
    Краснодар (мол)
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    12:00
    ЦСКА (мол)
    1:0
    Локомотив (мол)
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 8 тур
    7 октября, воскресенье
    13:00
    Вальядолид
    1:0
    Уэска
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    17:15
    Атлетико
    1:0
    Бетис
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    19:30
    Севилья
    2:1
    Сельта
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    19:30
    Эспаньол
    3:1
    Вильярреал
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    21:45
    Валенсия
    1:1
    Барселона
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 12 тур
    7 октября, воскресенье
    13:00
    Хобро
    3:2
    Нордшелланд
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    15:00
    Хорсенс
    1:2
    Эсбьерг
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    17:00
    Копенгаген
    4:0
    Рандерс
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    19:00
    Ольборг
    1:3
    Брондбю
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    21:00
    Мидтьюлланд
    3:0
    Вендсюссель
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2018/2019), 8 тур
    7 октября, воскресенье
    13:15
    Эммен
    3:3
    Фортуна
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    15:30
    Виллем II
    1:1
    Фейеноорд
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    15:30
    Витесс
    4:0
    Хераклес
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    17:45
    Аякс
    5:0
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 8 тур
    7 октября, воскресенье
    13:30
    Йени Малатьяспор
    4:4
    Сивасспор
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    18:00
    Фенербахче
    0:0
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    19:00
    Акхисар Беледиеспор
    1:3
    Трабзонспор
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    20:30
    Коньяспор
    2:2
    Бешикташ
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 8 тур
    7 октября, воскресенье
    13:30
    Дженоа
    1:3
    Парма
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    16:00
    Аталанта
    0:1
    Сампдория
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    16:00
    Лацио
    1:0
    Фиорентина
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    16:00
    Милан
    3:1
    Кьево
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    19:00
    Наполи
    2:0
    Сассуоло
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    21:30
    СПАЛ
    1:2
    Интер
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2018/2019), 11 тур
    7 октября, воскресенье
    14:00
    Львов
    1:3
    Десна
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    17:00
    Динамо
    1:0
    Олимпик
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    17:00
    Шахтер
    1:1
    Заря
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    19:30
    Ворскла
    0:2
    Арсенал
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2018/2019), 13 тур
    7 октября, воскресенье
    14:00
    Иртыш
    3:0
    Чита
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 8 тур
    7 октября, воскресенье
    14:00
    Фулхэм
    1:5
    Арсенал
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    16:15
    Саутгемптон
    0:3
    Челси
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    18:30
    Ливерпуль
    0:0
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2018/2019), 7 тур
    7 октября, воскресенье
    14:30
    Фрайбург
    0:0
    Байер
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    16:30
    Хоффенхайм
    1:2
    Айнтрахт
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    19:00
    РБ Лейпциг
    6:0
    Нюрнберг
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 24 тур
    7 октября, воскресенье
    14:30
    Ислочь
    2:1
    БАТЭ
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    16:30
    Торпедо-БелАЗ
    3:0
    Неман
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    18:30
    Динамо
    2:0
    Смолевичи
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 8 тур
    7 октября, воскресенье
    15:00
    Реус Депортиу
    1:2
    Гранада
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    19:00
    Реал Ов
    1:0
    Альбасете
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    21:00
    Депортиво
    1:1
    Малага
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    21:00
    Эльче
    2:1
    Луго
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    21:00
    Кадис
    1:1
    Химнастик
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019), 12 тур
    7 октября, воскресенье
    15:00
    Коломна
    1:0
    Олимп-Долгопрудный
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2018/2019), 12 тур
    7 октября, воскресенье
    15:30
    Бристоль Сити
    1:2
    Шеффилд Уэнсдэй
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 10 тур
    7 октября, воскресенье
    15:30
    Зюлте-Варегем
    1:2
    Андерлехт
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    19:00
    Стандард
    3:1
    Брюгге
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    21:00
    Гент
    1:5
    Генк
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2018/2019), 10 тур
    7 октября, воскресенье
    15:30
    Адмира Ваккер
    1:0
    ЛАСК
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    15:30
    Рапид
    1:0
    Маттерсбург
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    18:00
    Штурм
    1:2
    Зальцбург
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2018/2019), 6 тур
    7 октября, воскресенье
    16:00
    ПАС Ламия
    1:1
    ОФИ
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    18:15
    ПАОК
    2:0
    Аполлон Смирнис
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    19:00
    Атромитос
    1:0
    ПАС
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    20:30
    АЕК
    1:1
    Олимпиакос
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 9 тур
    7 октября, воскресенье
    16:00
    Бордо
    3:0
    Нант
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    18:00
    Марсель
    2:0
    Кан
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    18:00
    Монако
    1:2
    Ренн
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    22:00
    ПСЖ
    5:0
    Лион
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 11 тур
    7 октября, воскресенье
    16:00
    Виктория
    1:0
    Теплице
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    16:00
    Карвина
    0:2
    Дукла
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    16:00
    Опава
    0:1
    Богемианс 1905
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    16:00
    Яблонец
    2:0
    Словацко
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    19:00
    Славия
    4:1
    Пршибрам
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2018, 29 тур
    7 октября, воскресенье
    16:00
    Актобе
    1:2
    Астана
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 7 тур
    7 октября, воскресенье
    17:00
    Боавишта
    1:0
    Авеш
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    19:30
    Бенфика
    1:0
    Порту
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    22:00
    Портимоненси
    4:2
    Спортинг
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2018/2019), 8 тур
    7 октября, воскресенье
    17:00
    Рейнджерс
    3:1
    Хартс
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    17:30
    Сент-Джонстон
    0:6
    Селтик
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2018/2019), 10 тур
    7 октября, воскресенье
    17:00
    Грассхоппер
    2:1
    Лугано
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    17:00
    Ксамакс
    1:1
    Сьон
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    17:00
    Тун
    2:2
    Цюрих
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2018, 25 тур
    7 октября, воскресенье
    19:00
    Буде-Глимт
    0:1
    Мольде
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    19:00
    Кристиансунн
    5:1
    Тромсе
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    19:00
    Одд
    2:0
    Ранхейм
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    19:00
    Русенборг
    1:1
    Сандефьорд
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    19:00
    Старт
    1:0
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    7 октября, воскресенье
    21:00
    Бранн
    1:1
    Лиллестрем
    Матч завершен
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