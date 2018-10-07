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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Сельта
Севилья - Сельта: обзор матча 07 октября 2018
Севилья
07.10.2018, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 8 тур
2 : 1
Завершен
Сельта
39'
П. Сарабия
61'
В. Бен-Йеддер
85'
С. Буфал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Сельта
Замена
Р. Меса
️️️️
Э. Банега
90'
+2
Желтая карточка
Г. Арана
89'
85'
ГОЛ! 2:1!
С. Буфал
83'
Замена
Х. Алонсо
️️️️
Д. Юнка
Замена
К. Промес
️️️️
В. Бен-Йеддер
79'
70'
Замена
С. Буфал
️️️️
Я. Аспас
ГОЛ! 2:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
П. Сарабия
61'
59'
Вторая желтая
Н. Араужо
56'
Желтая карточка
Н. Араужо
Желтая карточка
Д. Карришу
56'
52'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
46'
Замена
Д. Эккерт
️️️️
П. Систо
ГОЛ! 1:0!
П. Сарабия
Пас отдал
Х. Навас
39'
Желтая карточка
Э. Банега
17'
1'
Желтая карточка
Г. Кабрал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
4-2-2-2
31
Вацлик
24
Кьер
21
Гомес
13
Арана
16
Навас
23
Карришу
11
Банега
20
Васкес
7
Сарабия
19
Силва
10
Бен-Йеддер
3-2-3-2
1
Альварес
14
Ронкалья
14
Араужо
22
Кабрал
22
Мальо
17
Юнка
8
Бельтран
68
Лоботка
77
Систо
10
Аспас
9
Гомес
11
Банега
16
Меса
16
Меса
11
Банега
10
Бен-Йеддер
10
Промес
10
Промес
10
Бен-Йеддер
10
Аспас
17
Буфал
17
Буфал
10
Аспас
17
Юнка
6
Алонсо
6
Алонсо
17
Юнка
77
Систо
10
Эккерт
10
Эккерт
77
Систо
Остались в запасе
Севилья
Сельта
12
Хуан Сориано
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
3
Нолито
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
10
Брайс Мендес
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Антонио Мохамед
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
3
Нолито
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Пабло Мачин
Главный тренер
Антонио Мохамед
Статистика матча Севилья - Сельта
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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