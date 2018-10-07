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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Анжи
Ахмат - Анжи: обзор матча 07 октября 2018
Ахмат
07.10.2018, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Анжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Анжи
Замена
А. Мбенг
️️️️
Б. Балай
89'
Замена
З. Садаев
️️️️
О. Иванов
84'
80'
Замена
А. Кацаев
️️️️
Д. Глебов
Замена
Е. Харин
️️️️
Раванелли
76'
73'
Желтая карточка
Д. Глебов
69'
Желтая карточка
А. Понсе
Желтая карточка
М. Мохаммади
64'
59'
Желтая карточка
М. Рабиу
Желтая карточка
Б. Бериша
56'
54'
Замена
А. Ахъядов
️️️️
П. Долгов
45'
+2
Желтая карточка
Г. Ондуа
Желтая карточка
М. Гащенков
21'
9'
Желтая карточка
И. Новосельцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
11
Исмаэл
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
12
Раванелли
АП
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Анжи
99
Юрий Дюпин
ВР
4
Джон Чансельор
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
15
Данил Глебов
ОП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Анжи
1
Владимир Сугробов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
37
Павел Калошин
ЦЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
17
Достон Хамдамов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
4-3-2-1
1
Городов
13
Семенов
4
Анхель
5
Мохаммади
40
Уциев
11
Исмаэл
77
Гащенков
19
Иванов
7
Бериша
12
Раванелли
9
Балай
3-2-3-2
99
Дюпин
4
Савичев
99
Новосельцев
4
Чансельор
19
Рабиу
15
Глебов
5
Ондуа
55
Кулик
13
Гиголаев
91
Долгов
9
Понсе
12
Раванелли
59
Харин
59
Харин
12
Раванелли
9
Балай
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Балай
19
Иванов
9
Садаев
9
Садаев
19
Иванов
15
Глебов
10
Кацаев
10
Кацаев
15
Глебов
91
Долгов
33
Ахъядов
33
Ахъядов
91
Долгов
Остались в запасе
Ахмат
Анжи
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
96
Амир Мохаммад
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
37
Павел Калошин
ЦЗ
17
Достон Хамдамов
ЦП
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
96
Амир Мохаммад
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
37
Павел Калошин
ЦЗ
17
Достон Хамдамов
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Ахмат - Анжи
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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