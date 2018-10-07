Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Челси
Саутгемптон - Челси: обзор матча 07 октября 2018
Саутгемптон
07.10.2018, воскресенье, 16:15
Англия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Челси
30'
Э. Азар
57'
Р. Баркли
90+3'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Челси
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
А. Мората
Пас отдал
Э. Азар
Желтая карточка
Д. Ингс
90'
81'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Р. Баркли
Замена
Ш. Лонг
️️️️
М. Габбиадини
78'
75'
Замена
Педро
️️️️
Виллиан
68'
Замена
А. Мората
️️️️
О. Жиру
Желтая карточка
П. Хейбьерг
66'
Желтая карточка
О. Ромеу
62'
Желтая карточка
С. Соареш
59'
57'
ГОЛ! 0:2!
Р. Баркли
Пас отдал
О. Жиру
Желтая карточка
М. Лемина
54'
Замена
О. Ромеу
️️️️
Я. Беднарек
46'
Желтая карточка
Р. Бертранд
45'
+2
30'
ГОЛ! 0:1!
Э. Азар
Пас отдал
Р. Баркли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
3-3-2-2
29
МакКарти
29
Худт
4
Йошида
5
Беднарек
5
Бертранд
99
Лемина
21
Соареш
23
Хейбьерг
27
Редмонд
28
Ингс
11
Габбиадини
4-1-2-2-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
4
Луис
22
Рюдигер
3
Алонсо
91
Канте
6
Баркли
21
Жоржиньо
10
Виллиан
10
Азар
9
Жиру
5
Беднарек
21
Ромеу
21
Ромеу
5
Беднарек
11
Габбиадини
7
Лонг
7
Лонг
11
Габбиадини
6
Баркли
8
Ковачич
8
Ковачич
6
Баркли
10
Виллиан
9
Педро
9
Педро
10
Виллиан
9
Жиру
21
Мората
21
Мората
9
Жиру
Остались в запасе
Саутгемптон
Челси
1
Ангус Ганн
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Саутгемптон - Челси
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Саутгемптон
Челси
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
09:18
1
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:04
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Мудрик раскритиковал ПДД в Лондоне: «Правила придуманы не для людей»
19 ноября
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
19 ноября
2
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
09:18
1
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:04
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Мудрик раскритиковал ПДД в Лондоне: «Правила придуманы не для людей»
19 ноября
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
19 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+