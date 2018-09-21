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    Расписание матчей 21-09-2018

    август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 8 тур
    21 сентября, пятница
    12:00
    Арсенал Т (мол)
    2:1
    Рубин (мол)
    Матч завершен
    21 сентября, пятница
    12:00
    Динамо (мол)
    6:0
    Анжи (мол)
    Матч завершен
    21 сентября, пятница
    14:00
    Ростов (мол)
    4:0
    Уфа (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019), 10 тур
    21 сентября, пятница
    15:00
    Нефтехимик
    4:1
    Звезда
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019), 10 тур
    21 сентября, пятница
    16:00
    Строгино
    0:1
    Металлург Л
    Матч завершен
    21 сентября, пятница
    18:30
    Салют
    2:0
    Химик-Арсенал
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019), 10 тур
    21 сентября, пятница
    16:00
    Знамя Труда
    1:0
    Луки-Энергия
    Матч завершен
    21 сентября, пятница
    18:30
    ЦРФСО
    1:3
    Текстильщик
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019), 9 тур
    21 сентября, пятница
    17:30
    Волгарь
    2:1
    Ангушт
    Матч завершен
    21 сентября, пятница
    18:00
    Краснодар-3
    0:1
    Чайка
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 9 тур
    21 сентября, пятница
    19:00
    Фастав
    1:2
    Баник
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 22 тур
    21 сентября, пятница
    19:00
    Днепр
    0:1
    Смолевичи
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 6 тур
    21 сентября, пятница
    20:00
    Бурсаспор
    0:0
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    21 сентября, пятница
    20:00
    ББ Эрзурумспор
    0:1
    Анкарагюджю
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 10 тур
    21 сентября, пятница
    20:00
    Вайле
    1:0
    Эсбьерг
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2018/2019), 6 тур
    21 сентября, пятница
    21:00
    Хераклес
    4:0
    Де Графсхап
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 5 тур
    21 сентября, пятница
    21:30
    Сассуоло
    3:1
    Эмполи
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 8 тур
    21 сентября, пятница
    21:30
    Зюлте-Варегем
    0:2
    Кортрейк
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2018/2019), 4 тур
    21 сентября, пятница
    21:30
    Штутгарт
    0:0
    Фортуна
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2018/2019), 9 тур
    21 сентября, пятница
    21:45
    Уиган Атлетик
    1:0
    Бристоль Сити
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 6 тур
    21 сентября, пятница
    21:45
    Монако
    1:1
    Ним
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 5 тур
    21 сентября, пятница
    22:00
    Уэска
    0:1
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 5 тур
    21 сентября, пятница
    22:30
    Боавишта
    1:2
    Шавиш
    Матч завершен
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