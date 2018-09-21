август 2018
сентябрь 2018
Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 8 тур
21 сентября, пятница
12:00
Матч завершен
21 сентября, пятница
12:00
Матч завершен
21 сентября, пятница
14:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019), 10 тур
21 сентября, пятница
15:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019), 10 тур
21 сентября, пятница
16:00
Матч завершен
21 сентября, пятница
18:30
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019), 10 тур
21 сентября, пятница
16:00
Матч завершен
21 сентября, пятница
18:30
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019), 9 тур
Чехия. Синот Лига (2018/2019), 9 тур
Белоруссия. Высшая лига 2018, 22 тур
Турция. Суперлига (2018/2019), 6 тур
21 сентября, пятница
20:00
Матч завершен
21 сентября, пятница
20:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2018/2019), 10 тур
Голландия. Эредивизие (2018/2019), 6 тур
21 сентября, пятница
21:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2018/2019), 5 тур
Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 8 тур
21 сентября, пятница
21:30
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2018/2019), 4 тур
Англия. Чемпионшип (2018/2019), 9 тур
21 сентября, пятница
21:45
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2018/2019), 6 тур
Испания. Примера (2018/2019), 5 тур
21 сентября, пятница
22:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2018/2019), 5 тур