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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Эрзурумспор - Анкарагюджю
Эрзурумспор - Анкарагюджю: обзор матча 21 сентября 2018
Эрзурумспор
21.09.2018, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Анкарагюджю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эрзурумспор - Анкарагюджю
75'
Желтая карточка
А. Путило
8'
Красная карточка
Б. Коне
Начало матча
Статистика матча Эрзурумспор - Анкарагюджю
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
Новости команд
Все
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