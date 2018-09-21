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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бурсаспор - Истанбул Башакшехир
Бурсаспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 21 сентября 2018
Бурсаспор
21.09.2018, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бурсаспор - Истанбул Башакшехир
90'
+6
Желтая карточка
Ж. Кайсара
90'
+5
Желтая карточка
И. Кахведжи
90'
Желтая карточка
М. Моссоро
56'
Желтая карточка
С. Айдогду
Желтая карточка
А. Кара
33'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурсаспор
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
25
Стефан Баджи
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
6
Анри Савье
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Бурсаспор
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
10
Богдан Станку
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
2-2-1-2
27
Шеджу
26
Ярдымджи
25
Баджи
35
Кара
8
Торун
25
Сахо
6
Савье
4-2-1-1
34
Гюнок
24
Епуряну
3
Клиши
80
Кайсара
21
Текдемир
17
Кахведжи
8
Айдогду
10
Вишча
25
Адебайор
Остались в запасе
Бурсаспор
Истанбул Башакшехир
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
10
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
10
Богдан Станку
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Бурсаспор - Истанбул Башакшехир
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Бурса Ататюрк
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