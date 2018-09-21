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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Реал Сосьедад
Уэска - Реал Сосьедад: обзор матча 21 сентября 2018
Уэска
21.09.2018, пятница, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
64'
М. Мерино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Д. Феррейро
90'
+1
82'
Красная карточка
Т. Эрнандес
Желтая карточка
С. Лонго
76'
71'
Вторая желтая
Хуанми
71'
Желтая карточка
Хуанми
Желтая карточка
А. Гальяр
65'
64'
ГОЛ! 0:1!
М. Мерино
Пас отдал
Т. Эрнандес
Желтая карточка
К. Эрнандес
45'
Желтая карточка
Луизиньо
43'
23'
Желтая карточка
Р. Пардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
1
Аксель Вернер
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
11
Алекс Гальяр
ЦФ
Главный тренер
Лео Франко
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Уэска
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-2-2-2
1
Вернер
16
Луизиньо
5
Пулидо
35
Семеду
21
Мирамон
16
Мелеро
18
Мусто
16
Гомес
7
Феррейро
11
Гальяр
9
Эрнандес
3-2-2-1-2
28
Рульи
5
Субельдия
6
Элустондо
15
Морено
2
Сальдуа
19
Эрнандес
23
Мерино
14
Пардо
21
Оярсабаль
9
Баутиста
7
Хуанми
Остались в запасе
Уэска
Реал Сосьедад
6
Серджи Роберто
ЦП
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Лео Франко
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Лео Франко
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Уэска - Реал Сосьедад
5
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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