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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Ним
Монако - Ним: обзор матча 21 сентября 2018
Монако
21.09.2018, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 1
Завершен
Ним
27'
Р. Фалькао
19'
А. Бриансон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Ним
Желтая карточка
К. Н'Дорам
90'
+4
85'
Замена
Л. Ландре
️️️️
С. Алакуш
Замена
М. Силла
️️️️
А. Траоре
78'
75'
Желтая карточка
М. Диалло
75'
Замена
К. Депрес
️️️️
Т. Валь
Замена
А. Головин
️️️️
С. Диоп
72'
62'
Замена
М. Диалло
️️️️
С. Тиуб
Замена
С. Грандсир
️️️️
Х. Мбула
61'
ГОЛ! 1:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
Ю. Айт Беннассер
27'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Бриансон
4'
Желтая карточка
Б. Гийом
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Монако
30
Сейду Си
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
10
Александр Головин
АП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Мусса Силла
ЦФ
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
3
Флориан Мигель
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
5
Мустафа Диалло
ЦП
9
Клеман Депрес
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Бенальо
3
Баррека
15
Глик
24
Раджи
96
Н'Дорам
15
Айт Беннассер
18
Тилеманс
10
Траоре
10
Диоп
11
Мбула
9
Фалькао
4-2-2-2
13
Бернардони
22
Алакуш
14
Либой
23
Бриансон
29
Пакье
14
Бобишон
25
Валь
9
Тиуб
20
Рипар
9
Гийом
17
Бозок
11
Мбула
7
Грандсир
7
Грандсир
11
Мбула
10
Диоп
10
Головин
10
Головин
10
Диоп
10
Траоре
9
Силла
9
Силла
10
Траоре
22
Алакуш
4
Ландре
4
Ландре
22
Алакуш
9
Тиуб
5
Диалло
5
Диалло
9
Тиуб
25
Валь
9
Депрес
9
Депрес
25
Валь
Остались в запасе
Монако
Ним
30
Сейду Си
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
27
Файто Мауасса
ЛЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
3
Флориан Мигель
ЛЗ
1
Баптист Валетт
ВР
Главный тренер
Паскаль Планк
Остались в запасе
30
Сейду Си
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
Остались в запасе
27
Файто Мауасса
ЛЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
3
Флориан Мигель
ЛЗ
1
Баптист Валетт
ВР
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Паскаль Планк
Статистика матча Монако - Ним
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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