Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 29-08-2018

    июль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2018/2019), 6 тур
    29 августа, среда
    12:00
    Чита
    3:1
    Сибирь-2
    Матч завершен
    29 августа, среда
    13:00
    Зенит
    0:1
    Сахалин
    Матч завершен
    29 августа, среда
    16:00
    Иртыш
    1:0
    Динамо
    Матч завершен
    Англия. Кубок лиги (2018/2019), 1/32 финала
    29 августа, среда
    21:45
    Миллуолл
    3:2
    Плимут Аргайл
    Матч завершен
    29 августа, среда
    21:45
    Ноттингем Форест
    3:1
    Ньюкасл
    Матч завершен
    29 августа, среда
    21:45
    Эвертон
    3:1
    Ротерхэм
    Матч завершен
    29 августа, среда
    22:00
    Рединг
    0:2
    Уотфорд
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2018/2019), 4 раунд, ответный матч
    29 августа, среда
    22:00
    Зальцбург
    2:2
    Црвена Звезда
    Матч завершен
    29 августа, среда
    22:00
    ПАОК
    1:4
    Бенфика
    Матч завершен
    29 августа, среда
    22:00
    ПСВ
    3:0
    БАТЭ
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11