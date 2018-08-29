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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ноттингем Форест - Ньюкасл
Ноттингем Форест - Ньюкасл: обзор матча 29 августа 2018
Ноттингем Форест
29.08.2018, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
3 : 1
Завершен
Ньюкасл
2'
Д. Мерфи
90+4'
М. Кэш
90+7'
Ж. Диаш
90+2'
Х. Саломон Рондон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ноттингем Форест - Ньюкасл
90'
+8
Желтая карточка
А. Перес
ГОЛ! 3:1!
Ж. Диаш
90'
+7
ГОЛ! 2:1!
М. Кэш
Пас отдал
Ж. Диаш
90'
+4
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
А. Перес
Желтая карточка
Д. Робинсон
83'
Желтая карточка
М. Хефеле
76'
76'
Желтая карточка
Хоселу
Желтая карточка
Ж. Диаш
68'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мерфи
Пас отдал
С. Бирам
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
Джейми Стерри
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4-2-2-2
15
Стил
44
Хефеле
13
Фокс
14
Робинсон
3
Бирам
23
Бридкатт
26
Уотсон
23
Диаш
12
Карвалью
11
Лолли
9
Мерфи
4-1-2-2
1
Дарлоу
2
Стерри
5
Шер
6
Фернандес
26
Кларк
40
Ки Сун-Юн
29
Кенеди
30
Атсу
11
Муто
13
Хоселу
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Ньюкасл
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
Главный тренер
Оливер Глазнер
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Ноттингем Форест - Ньюкасл
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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