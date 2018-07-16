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    Расписание матчей 16-07-2018

    июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    июль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи 2018
    16 июля, понедельник
    18:30
    Спартак
    3:1
    Рудар
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 1 тур
    16 июля, понедельник
    19:00
    Копенгаген
    1:2
    Хорсенс
    Матч завершен
    16 июля, понедельник
    21:15
    Рандерс
    0:2
    Брондбю
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 16 тур
    16 июля, понедельник
    20:45
    Динамо-Брест
    1:3
    Шахтер
    Матч завершен
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