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    Расписание матчей 25-06-2018

    май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    июль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2018
    25 июня, понедельник
    00:01
    Нью-Йорк Сити
    2:1
    Торонто
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2018, 3 тур, группа A
    25 июня, понедельник
    17:00
    Уругвай
    3:0
    Россия
    Матч завершен
    25 июня, понедельник
    17:00
    Саудовская Аравия
    2:1
    Египет
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 13 тур
    25 июня, понедельник
    19:00
    Витебск
    2:0
    Ислочь
    Матч завершен
    25 июня, понедельник
    20:45
    Динамо-Брест
    5:2
    Городея
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2018, 14 тур
    25 июня, понедельник
    20:00
    Одд
    0:1
    Бранн
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2018, 3 тур, группа B
    25 июня, понедельник
    21:00
    Иран
    1:1
    Португалия
    Матч завершен
    25 июня, понедельник
    21:00
    Испания
    2:2
    Марокко
    Матч завершен
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