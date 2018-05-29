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    Расписание матчей 29-05-2018

    апрель 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
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    Товарищеские матчи. Сборные 2018
    29 мая, вторник
    01:30
    США
    3:0
    Боливия
    Матч завершен
    29 мая, вторник
    04:00
    Мексика
    0:0
    Уэльс
    Матч завершен
    29 мая, вторник
    20:00
    Армения
    1:1
    Мальта
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 9 тур
    29 мая, вторник
    18:45
    Витебск
    2:0
    Слуцк
    Матч завершен
    29 мая, вторник
    20:45
    Динамо-Брест
    1:1
    Днепр
    Матч завершен
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