март 2018
апрель 2018
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 20 тур
Россия. Кубок (2017/2018), 1/2 финала
Дания. Плей-офф (2017/2018), 4 тур, группа A
18 апреля, среда
19:00
Матч завершен
18 апреля, среда
21:00
Матч завершен
Дания. Плей-офф (2017/2018), 4 тур, группа B
Италия. Серия А (2017/2018), 33 тур
18 апреля, среда
21:45
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2017/2018), 32 тур
Россия. Премьер-лига (2017/2018), 23 тур
Испания. Примера (2017/2018), 33 тур
Швейцария. Суперлига (2017/2018), 30 тур
Бельгия. Плей-офф (2017/2018), 4 тур
Германия. Кубок (2017/2018), 1/2 финала
Англия. Премьер-лига (2017/2018), 35 тур
18 апреля, среда
21:45
Матч завершен
Франция. Кубок (2017/2018), 1/2 финала