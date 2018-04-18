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    Расписание матчей 18-04-2018

    март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    апрель 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 20 тур
    18 апреля, среда
    17:00
    Чайка
    3:1
    СКА
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2017/2018), 1/2 финала
    18 апреля, среда
    18:00
    Авангард
    1:0
    Шинник
    Матч завершен
    18 апреля, среда
    18:30
    Спартак
    1:1
    (4:5)п
    Тосно
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2017/2018), 4 тур, группа A
    18 апреля, среда
    19:00
    Хорсенс
    2:2
    Нордшелланд
    Матч завершен
    18 апреля, среда
    21:00
    Копенгаген
    2:1
    Ольборг
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2017/2018), 4 тур, группа B
    18 апреля, среда
    19:00
    Рандерс
    1:1
    Оденсе
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2017/2018), 33 тур
    18 апреля, среда
    19:00
    Беневенто
    0:3
    Аталанта
    Матч завершен
    18 апреля, среда
    21:45
    Верона
    0:1
    Сассуоло
    Матч завершен
    18 апреля, среда
    21:45
    Кротоне
    1:1
    Ювентус
    Матч завершен
    18 апреля, среда
    21:45
    Наполи
    4:2
    Удинезе
    Матч завершен
    18 апреля, среда
    21:45
    Рома
    2:1
    Дженоа
    Матч завершен
    18 апреля, среда
    21:45
    Сампдория
    1:0
    Болонья
    Матч завершен
    18 апреля, среда
    21:45
    СПАЛ
    0:0
    Кьево
    Матч завершен
    18 апреля, среда
    21:45
    Торино
    1:1
    Милан
    Матч завершен
    18 апреля, среда
    21:45
    Фиорентина
    3:4
    Лацио
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2017/2018), 32 тур
    18 апреля, среда
    19:30
    АЗ Алкмаар
    4:3
    Витесс
    Матч завершен
    18 апреля, среда
    19:30
    Рода
    2:2
    ПСВ
    Матч завершен
    18 апреля, среда
    20:45
    Экселсиор
    2:2
    Хераклес
    Матч завершен
    18 апреля, среда
    21:45
    Виллем II
    1:5
    Фейеноорд
    Матч завершен
    18 апреля, среда
    21:45
    Спарта
    2:1
    НАК Бреда
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 23 тур
    18 апреля, среда
    19:30
    Зенит
    2:1
    Динамо
    Матч завершен
    18 апреля, среда
    19:30
    Локомотив
    0:0
    Ахмат
    Матч завершен
    18 апреля, среда
    20:30
    ЦСКА
    3:0
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 33 тур
    18 апреля, среда
    20:30
    Валенсия
    1:2
    Хетафе
    Матч завершен
    18 апреля, среда
    20:30
    Эспаньол
    0:1
    Эйбар
    Матч завершен
    18 апреля, среда
    22:30
    Реал
    1:1
    Атлетик
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2017/2018), 30 тур
    18 апреля, среда
    21:00
    Базель
    1:0
    Грассхоппер
    Матч завершен
    18 апреля, среда
    21:00
    Сьон
    0:1
    Лугано
    Матч завершен
    18 апреля, среда
    21:00
    Тун
    2:2
    Янг Бойз
    Матч завершен
    18 апреля, среда
    21:00
    Цюрих
    4:0
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2017/2018), 4 тур
    18 апреля, среда
    21:30
    Стандард
    2:1
    Андерлехт
    Матч завершен
    18 апреля, среда
    21:30
    Беерсхот-Вилрейк
    1:3
    Сент-Труйден
    Матч завершен
    18 апреля, среда
    21:30
    Локерен
    2:2
    Остенде
    Матч завершен
    18 апреля, среда
    21:30
    Эйпен
    0:1
    Антверпен
    Матч завершен
    Германия. Кубок (2017/2018), 1/2 финала
    18 апреля, среда
    21:45
    Шальке-04
    0:1
    Айнтрахт
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 35 тур
    18 апреля, среда
    21:45
    Борнмут
    0:2
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    Франция. Кубок (2017/2018), 1/2 финала
    18 апреля, среда
    22:05
    Кан
    1:3
    ПСЖ
    Матч завершен
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