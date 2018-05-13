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    Расписание матчей 13-05-2018

    апрель 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2018
    13 мая, воскресенье
    02:30
    Коламбус
    3:0
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    02:30
    Нью-Инглэнд Революшн
    3:2
    Торонто
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    04:00
    Колорадо
    1:2
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    04:00
    Реал Солт-Лейк
    3:2
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    23:00
    Портленд
    1:0
    Сиэтл
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2018, 10 тур
    13 мая, воскресенье
    13:00
    Кызыл-Жар
    0:0
    Кайсар
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    13:00
    Шахтер
    0:1
    Иртыш
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    14:00
    Тобол
    1:0
    Кайрат
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    15:30
    Атырау
    0:2
    Астана
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    16:00
    Актобе
    5:3
    Акжайык
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 39 тур
    13 мая, воскресенье
    13:00
    Леонеса
    1:1
    Луго
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    17:00
    Уэска
    1:1
    Алькоркон
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    19:00
    Райо Вальекано
    1:2
    Кордоба
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    19:00
    Севилья
    1:0
    Химнастик
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    21:00
    Альмерия
    2:0
    Гранада
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 30 тур
    13 мая, воскресенье
    14:00
    Спартак
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    14:00
    Амкар-Пермь
    0:0
    Ахмат
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    14:00
    Арсенал
    2:0
    Локомотив
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    14:00
    Зенит
    6:0
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    14:00
    Краснодар
    1:1
    Рубин
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    14:00
    Ростов
    1:0
    Урал
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    14:00
    Уфа
    5:0
    Тосно
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    14:00
    ЦСКА
    2:1
    Анжи
    Матч завершен
    Шотландия. Плей-офф (2017/2018), 38 тур, группа A
    13 мая, воскресенье
    14:30
    Килмарнок
    1:0
    Хартс
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    14:30
    Селтик
    0:1
    Абердин
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    14:30
    Хиберниан
    5:5
    Рейнджерс
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 7 тур
    13 мая, воскресенье
    15:00
    Шахтер
    3:0
    Ислочь
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    17:15
    Неман
    1:0
    Городея
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    19:30
    БАТЭ
    2:0
    Торпедо
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 33 тур
    13 мая, воскресенье
    16:00
    Бурсаспор
    1:3
    Трабзонспор
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    19:00
    Османлыспор
    2:3
    Бешикташ
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    19:00
    Сивасспор
    2:2
    Аланьяспор
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2017/2018), 37 тур
    13 мая, воскресенье
    16:00
    Болонья
    1:2
    Кьево
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    16:00
    Верона
    0:1
    Удинезе
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    16:00
    Кротоне
    2:2
    Лацио
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    16:00
    Торино
    2:1
    СПАЛ
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    16:00
    Фиорентина
    0:1
    Кальяри
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    19:00
    Аталанта
    1:1
    Милан
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    21:45
    Рома
    0:0
    Ювентус
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    21:45
    Сампдория
    0:2
    Наполи
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2018, 5 тур
    13 мая, воскресенье
    17:00
    Крузейро
    2:0
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    22:00
    Атлетико Паранаэнсе
    1:2
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    22:00
    Баия
    2:2
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    22:00
    Васко да Гама
    2:3
    Витория
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    22:00
    Коринтианс
    1:0
    Палмейрас
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    22:00
    Шапекоэнсе
    3:2
    Фламенго
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2017/2018), 1/4 финала, группа B, ответный матч
    13 мая, воскресенье
    17:00
    Хобро
    3:2
    Сендерийск
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    19:00
    Оденсе
    2:3
    Орхус
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2017/2018), 35 тур
    13 мая, воскресенье
    17:00
    Лозанна-Спорт
    0:0
    Тун
    Матч отменен
    13 мая, воскресенье
    17:00
    Люцерн
    1:1
    Грассхоппер
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    17:00
    Сьон
    3:2
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    17:00
    Цюрих
    4:1
    Базель
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    17:00
    Янг Бойз
    3:1
    Лугано
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 38 тур
    13 мая, воскресенье
    17:00
    Бернли
    1:2
    Борнмут
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    17:00
    Вест Хэм
    3:1
    Эвертон
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    17:00
    Кристал Пэлас
    2:0
    Вест Бромвич
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    17:00
    Ливерпуль
    4:0
    Брайтон
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    17:00
    Манчестер Юнайтед
    1:0
    Уотфорд
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    17:00
    Ньюкасл
    3:0
    Челси
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    17:00
    Саутгемптон
    0:1
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    17:00
    Суонси
    1:2
    Сток Сити
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    17:00
    Тоттенхэм
    5:4
    Лестер
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    17:00
    Хаддерсфилд Таун
    0:1
    Арсенал
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 37 тур
    13 мая, воскресенье
    17:15
    Эспаньол
    4:1
    Малага
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    21:45
    Леванте
    5:4
    Барселона
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2017/2018), 34 тур
    13 мая, воскресенье
    17:30
    Рапид
    1:4
    Зальцбург
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2017/2018), 28 тур
    13 мая, воскресенье
    18:00
    Теплице
    1:4
    Зброевка
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    18:00
    Богемианс 1905
    1:3
    Млада Болеслав
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    19:00
    Яблонец
    2:1
    Карвина
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2017/2018), 9 тур
    13 мая, воскресенье
    19:00
    Генк
    4:1
    Шарлеруа
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    19:00
    Гент
    1:0
    Андерлехт
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    19:00
    Стандард
    1:1
    Брюгге
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2018, 9 тур
    13 мая, воскресенье
    19:00
    Мольде
    1:2
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    19:00
    Ранхейм
    3:1
    Одд
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    19:00
    Стремсгодсет
    1:2
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    19:00
    Тромсе
    1:2
    Лиллестрем
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    19:00
    Хаугесунд
    3:2
    Кристиансунн
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    21:00
    Стабек
    0:1
    Русенборг
    Матч завершен
    Украина. Плей-офф (2017/2018), 31 тур, группа A
    13 мая, воскресенье
    19:30
    Заря
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    19:30
    Мариуполь
    1:1
    Ворскла
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    19:30
    Шахтер
    1:0
    Верес
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 34 тур
    13 мая, воскресенье
    20:00
    Фейренсе
    0:0
    Эшторил
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    20:00
    Бенфика
    1:0
    Морейренcе
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    20:00
    Маритиму
    2:1
    Спортинг
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    20:00
    Портимоненси
    3:1
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    20:00
    Риу Аве
    1:0
    Брага
    Матч завершен
    13 мая, воскресенье
    20:00
    Витория Сетубал
    1:0
    Тондела
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2017/2018), 8 тур, группа A
    13 мая, воскресенье
    21:00
    Ольборг
    1:0
    Копенгаген
    Матч завершен
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