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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Динамо
Спартак - Динамо: обзор матча 13 мая 2018
Спартак
13.05.2018, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Динамо
35'
Е. Луценко (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Динамо
Желтая карточка
А. Ребров
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Е. Марков
90'
+2
Замена
Е. Марков
️️️️
Е. Луценко
Замена
Д. Комбаров
️️️️
А. Тимофеев
76'
73'
Замена
А. Соснин
️️️️
А. Теттех
Замена
Фернандо
️️️️
Н. Максимович
68'
63'
Замена
Ф. Черных
️️️️
К. Панченко
Замена
З. Луиш
️️️️
С. Ханни
46'
35'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Е. Луценко
Желтая карточка
И. Кутепов
34'
8'
Желтая карточка
В. Рыков
8'
Желтая карточка
А. Козлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
94
Софьян Ханни
АП
19
Александр Самедов
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
34
Константин Рауш
ЛАЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПАЗ
55
Абдул Теттех
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
20
Фернандо
ОП
14
Сергей Еременко
ЦП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
99
Силванус Нимели
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
3-1-1-3-2
32
Ребров
10
Мельгарехо
52
Максимович
2
Кутепов
94
Тимофеев
47
Зобнин
10
Промес
94
Ханни
19
Самедов
4
Адриано
8
Пашалич
3-2-2-1-2
1
Шунин
44
Шунич
8
Хольмен
44
Рыков
34
Козлов
34
Рауш
55
Теттех
27
Соу
88
Ташаев
8
Панченко
48
Луценко
94
Тимофеев
23
Комбаров
23
Комбаров
94
Тимофеев
52
Максимович
20
Фернандо
20
Фернандо
52
Максимович
94
Ханни
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
94
Ханни
55
Теттех
23
Соснин
23
Соснин
55
Теттех
8
Панченко
11
Черных
11
Черных
8
Панченко
48
Луценко
20
Марков
20
Марков
48
Луценко
Остались в запасе
Спартак
Динамо
14
Сергей Еременко
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
99
Силванус Нимели
ЦФ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
98
Александр Максименко
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Массимо Каррера
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
14
Сергей Еременко
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
99
Силванус Нимели
ЦФ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
98
Александр Максименко
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
77
Зелимхан Бакаев
АП
Остались в запасе
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Спартак - Динамо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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